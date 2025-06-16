El lanzador venezolano Carlos Hernández fue reclamado vía waivers por los Tigres de Detroit, proveniente de los Phillies de Philadelphia. Esto según varios reportes de este lunes 16 de junio.

El de Ciudad Guayana registró 5.26 de efectividad en 25 juegos, propinó 23 ponches, tuvo récord de 1-0 y su WHIP fue de 1.75. Cabe destacar que fue puesto en asignación hace varios días.

A su vez, los Tigres de Detroit, quienes son líderes de la División Central de la Liga Americana, presentaron la quinta mejor efectividad de la Liga Americana en pitcheo relevista.

Noticia MLB |



Los @tigers reclaman vía Waivers al Lanzador derecho Venezolano Carlos Hernández.



Hernández había sido puesto en asignación por los @Phillies hace días.



Exitos en esta nueva etapa "Maninn" 🇻🇪🔥⚾#AlSonDeLaLVBP 🇻🇪⚾ #MLB 🇺🇸⚾ pic.twitter.com/qvePFrlVhI — Al Son de la LVBP (@AlSonDeLaLVBP) June 16, 2025

