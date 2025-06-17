Carlos Hernández pasa a los Tigres de Detroit

Carlos Hernández ha sido reclamado por los Tigres de Detroit, luego de que los Filis de Filadelfia lo pusieran en asignación. Este movimiento marca su tercera organización en 2025, tras haber iniciado la temporada con los Filis y haber pasado los entrenamientos primaverales con los Reales de Kansas City, equipo con el que debutó en la temporada 2020 de la MLB.

En Filadelfia, Hernández mantuvo récord de 1-0, pero registró una efectividad de 5.26 en 25 relevos, con 23 ponches y 13 boletos en 25.2 innings de trabajo. Ahora, en Detroit, buscará mejorar su rendimiento en un entorno más favorable para los lanzadores, como Comerica Park, un estadio que históricamente ha beneficiado a los pitchers.

El venezolano se incorporará de inmediato al róster de 40 en los Tigres, aunque el equipo deberá hacer espacio en la nómina activa para que pueda debutar.

El venezolano compartirá equipo con sus compatriotas Keider Montero y Gleyber Torres, piezas fundamentales del lineup bengalí.

