Carlos Mendoza es ratificado por los Mets de Nueva York

Luego de una exitosa campaña con el conjunto de los Mets de Nueva York en las Grandes Ligas, el estratega venezolano Carlos Mendoza, fue ratificado como mánager del equipo de la gran manzana para el año 2025.

El gerente general del equipo, David Stearns, indicó que el mánager venezolano seguirá al mando del equipo en declaraciones durante una entrevista a la cadena televisiva SNY TV.

El barquisimetano logró incribir el nombre de su equipo a la postemporada tras consegir récord de 89-73, igualando en el segundo lugar de la División Este del viejo circuito.

En instancias de playoffs, el conjunto metropolitano dejó fuera en una emocionante Serie de Comodín a los Cerveceros de Milwaukee. Más tarde, en Serie de Campeonato, los neoyorquinos eliminaron a los Phillies de Philadelphia, cayendo en Serie Divisional ante los vigentes campeones Dodgers de Los Ángeles.

