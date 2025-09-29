Carlos Mendoza seguirá como mánager de los Mets en la temporada 2026

El presidente de operaciones de béisbol de los Mets de Nueva York, David Stearns, confirmó este lunes la continuidad del mánager venezolano Carlos Mendoza para la temporada 2026, ratificando su liderazgo al frente del equipo neoyorquino.

Durante una rueda de prensa, Stearns expresó su respaldo al criollo, destacando que “sigo creyendo que es un muy buen mánager y confío en que lo va a demostrar”. No obstante, adelantó que el resto del cuerpo técnico será evaluado la próxima semana, abriendo la puerta a posibles ajustes en el staff que acompaña a Mendoza.

El estratega larense, que debutó como mánager en 2024 llevando a los Mets hasta la postemporada, no logró repetir la hazaña este año tras caer en el último juego de la campaña, resultado que los dejó fuera del tercer comodín de la Liga Nacional, finalmente en manos de los Rojos de Cincinnati.

A pesar del revés, la organización mantiene su apuesta por Mendoza, reconociendo su capacidad de conducción y el impacto positivo que ha tenido en el clubhouse.

Su continuidad representa una nueva oportunidad para consolidar su proyecto deportivo y devolver a los Mets al protagonismo en la Gran Carpa.