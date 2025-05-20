Carlos Moyá sería el nuevo entrenador de Jannik Sinner a partir de 2026

El español Carlos Moyá sería el nuevo entrenador del número uno del ranking ATP, Jannik Sinner, a partir de 2026, según adelantó el medio ruso Bolshe.

De confirmarse, se trataría de la segunda experiencia del mallorquín como preparador, después de entrenar a Rafa Nadal.

De esta manera, Moyá reemplazaría a Darren Cahill, actual técnico de Sinner, que ha anunciado que dejará su actual cargo al final de la presente temporada, lo que ha obligado al italiano a buscar un nuevo entrenador para el próximo curso.

Según explica el medio que ha avanzado la noticia, Moyá ha sido la primera opción que ha manejado Sinner por delante de otros nombres como Boris Becker o Renzo Furlan.

"Estoy bastante centrado en la bolsa americana desde hace años (…) Me encanta seguirlo", confesó Moyá durante un reciente coloquio celebrado en Madrid.

Según Bolshe (@CentralCourt), Carlos Moyà será el entrenador de Jannik Sinner en 2026. pic.twitter.com/evIfG5gZph — Set Tenis (@settenisok) May 20, 2025

