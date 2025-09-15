Carlos Narváez despacha el decimotercer jonrón en triunfo de Medias Rojas sobre Yankees

El receptor venezolano Carlos Narváez vivió una jornada inolvidable este 14 de septiembre, al conectar un majestuoso jonrón en la primera entrada frente a su ex equipo, los Yankees de Nueva York, durante la victoria de los Medias Rojas de Boston por 6-4 en el Fenway Park.

El cuadrangular solitario de Narváez coronó una entrada de seis carreras ante el abridor Will Warren, marcando el ritmo del encuentro y evitando la barrida de tres juegos por parte de los Yankees. El batazo no solo tuvo impacto deportivo, sino también emocional, al tratarse de un enfrentamiento contra la organización que lo formó como pelotero profesional.

Narváez terminó el juego de 4-1, con una anotada y una carrera impulsada, consolidando su aporte en un momento clave de la temporada. Boston rompió una racha de tres derrotas consecutivas y se colocó a solo juego y medio de Nueva York en la lucha por el primer comodín de la Liga Americana.

Lee también: AEK Larnaca informa sobre el estado de salud de Yerson Chacón