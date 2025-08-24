Carlos Narváez despachó su jonrón 11 de la temporada

El receptor venezolano de los Medias Rojas de Boston, Carlos Narváez, conectó su jonrón 11 de la temporada este sábado 23 de agosto.

Lo hizo en la parte alta del noveno episodio ante los envíos del lanzador derecho Paul Blackburn para aumentar la ventaja de su equipo 12-1 y poner cifras definitivas.

Los Medias Rojas de Boston son segundos de la División Este de la Liga Americana con récord de 71-59, mientras que los Yankees de Nueva York ocupan el tercer puesto de la misma división con 69-60.

Carlos Narváez makes it a 7-run 9th inning for the @RedSox! pic.twitter.com/VeskVLnZ11 — MLB (@MLB) August 23, 2025

