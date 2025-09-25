Carlos Narváez despachó su jonrón 15 del año en triunfo de Medias Rojas

El venezolano Carlos Narváez despachó su jonrón número 15 del año este miércoles 24 de septiembre en el triunfo de Medias Rojas de Boston 7-1 sobre Azulejos de Toronto.
El receptor apareció en la octava entrada para dar un estacazo de tres carreras y ayudar a su equipo a conseguir una importante victoria.
Con esto, Boston logró su segundo triunfo consecutivo y se mantiene en puestos de clasificación a playoffs, sin importar el resultado de los Tigres de Detroit y los Astros de Houston, sus más cercanos perseguidores en puestos de comodín.
Noticia al Día