Cavaliers amplía su invicto tras superar a Bucks

Los Cavaliers de Cleveland extienden su racha invicta en el inicio de la temporada 2024-2025 de la NBA al derrotar…

Cavaliers amplía su invicto tras superar a Bucks
Los Cavaliers de Cleveland extienden su racha invicta en el inicio de la temporada 2024-2025 de la NBA al derrotar en condición de local 116-114 a los Bucks de Milwaukee en jornada del lunes 4 de noviembre, en un partido jugado en el Rocket Mortage FieldHouse.

En el equipo que se llevó la victoria, destacó el base Darius Garland, sumando 39 puntos, dos rebotes y ocho asistencias; lo ayudó el pívot Jarret Allen, quién aportó 14 puntos, 15 rebotes y seis asistencias. La tercera espada en el encuentro fue Evan Mobley, con 17 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Por parte de los Bucks, el más destacado fue Damian Lillard, contribuyendo con 36 puntos, dos rebotes y siete asistencias; lo complementó Bobby Portis con 21 puntos y 18 rebotes. Se acotan los 21 puntos y 6 rebotes de A.J. Green. En este partido estuvo ausente el “monstruo griego” Giannis Antetokoumpo, la máxima figura de “los venados”, al igual que la ausencia del escolta Khris Middleton.

Con este resultado positivo, los Cavaliers queda con un récord de 8-0, constituyendo el mejor inicio de campaña en su historia, ubicándolos en solitario en el primer lugar de la Conferencia Este.

Por el contrario, los Bucks sufren su quinta derrota en fila, que los deja con un récord de 1-6, ubicándolos en el sótano de la Conferencia Este, algo impensado por los aficionados del equipo y los analistas antes del inicio de la temporada, debido a la calidad y potencial de la plantilla.

Resto de la jornada

  • Warriors de Golden State 125-112 Wizards de Washington
  • Lakers de Los Ángeles 103-115 Pistons de Detroit
  • Celtics de Boston 123-93 Hawks de Atlanta
  • Griezzlies de Memphis 104-106 Nets de Brooklyn
  • Kings de Sacramento 111-110 Heat de Miami
  • Jazz de Utah 135-126 Bulls de Chicago
  • Knicks de Nueva York 97-109 Rockets de Houston
  • Hornets de Charlotte 93-114 Timberwolves de Minnesota
  • Magic de Orlando 86-102 Thunder de Ocklahoma City
  • Trail Blazers de Portland 118-100 Pelicans de Nueva Orleans
  • Pacers de Indiana 134-127 Mavericks de Dallas
  • Raptors de Toronto 119-121 Nuggets de Denver
  • 76ers de Philadelphia 116-118 Suns de Phoenix
  • Spurs de San Antonio 104-113 Clippers de Los Ángeles

