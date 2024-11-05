Cavaliers amplía su invicto tras superar a Bucks

Los Cavaliers de Cleveland extienden su racha invicta en el inicio de la temporada 2024-2025 de la NBA al derrotar en condición de local 116-114 a los Bucks de Milwaukee en jornada del lunes 4 de noviembre, en un partido jugado en el Rocket Mortage FieldHouse.

En el equipo que se llevó la victoria, destacó el base Darius Garland, sumando 39 puntos, dos rebotes y ocho asistencias; lo ayudó el pívot Jarret Allen, quién aportó 14 puntos, 15 rebotes y seis asistencias. La tercera espada en el encuentro fue Evan Mobley, con 17 puntos, cinco rebotes y tres asistencias.

Por parte de los Bucks, el más destacado fue Damian Lillard, contribuyendo con 36 puntos, dos rebotes y siete asistencias; lo complementó Bobby Portis con 21 puntos y 18 rebotes. Se acotan los 21 puntos y 6 rebotes de A.J. Green. En este partido estuvo ausente el “monstruo griego” Giannis Antetokoumpo, la máxima figura de “los venados”, al igual que la ausencia del escolta Khris Middleton.

Con este resultado positivo, los Cavaliers queda con un récord de 8-0, constituyendo el mejor inicio de campaña en su historia, ubicándolos en solitario en el primer lugar de la Conferencia Este.

Por el contrario, los Bucks sufren su quinta derrota en fila, que los deja con un récord de 1-6, ubicándolos en el sótano de la Conferencia Este, algo impensado por los aficionados del equipo y los analistas antes del inicio de la temporada, debido a la calidad y potencial de la plantilla.

Resto de la jornada

Warriors de Golden State 125-112 Wizards de Washington

Lakers de Los Ángeles 103-115 Pistons de Detroit

Celtics de Boston 123-93 Hawks de Atlanta

Griezzlies de Memphis 104-106 Nets de Brooklyn

Kings de Sacramento 111-110 Heat de Miami

Jazz de Utah 135-126 Bulls de Chicago

Knicks de Nueva York 97-109 Rockets de Houston

Hornets de Charlotte 93-114 Timberwolves de Minnesota

Magic de Orlando 86-102 Thunder de Ocklahoma City

Trail Blazers de Portland 118-100 Pelicans de Nueva Orleans

Pacers de Indiana 134-127 Mavericks de Dallas

Raptors de Toronto 119-121 Nuggets de Denver

76ers de Philadelphia 116-118 Suns de Phoenix

Spurs de San Antonio 104-113 Clippers de Los Ángeles

Lee también. Lakers cae sorpresivamente ante Pistons

Noticia Al Día/NBA

Fernando Luzardo/Pasante