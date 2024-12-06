Cavaliers se alza con la victoria ante Nuggets y continúa imparable

En la jornada de NBA del jueves 5 diciembre, Cavaliers de Cleveland demostró una vez más porque es el equipo con el mejor récord de la actual temporada al superar 126-114 a Nuggets de Denver en el Rocket Mortage FieldHouse.

Para ganar el duelo, los dirigidos por Kenny Atkinson necesitaron de los aportes de Donovan Mitchell (28 puntos, tres rebotes, seis asistencias y seis triples), Darius Garland (24 puntos y cuatro asistencias), Evan Mobley (20 puntos nueve rebotes y cuatro asistencias) y Caris Levert (21 puntos, tres rebotes, seis asistencias y cinco tiros de tres).

A pesar de la derrota del equipo, el pívot serbio Nikola Jokic (triple-doble de 27 puntos, 20 rebotes y 11 asistencias) volvió a mostrar porque es el principal candidato al MVP (Jugador Más Valioso). Lo complementaron Michael Porter Jr. (24 puntos, siete rebotes y tres robos), el canadiense Jamal Murray (19 puntos, cuatro rebotes y seis asistencias) y Aaron Gordon (18 puntos y siete rebotes).

Con este resultado, Cavaliers (20-3) sigue en el primer escalón de la Conferencia Este, mientras que Nuggets (11-9) baja a la octava casilla de la Conferencia Oeste.

Resto de la jornada

Mavericks de Dallas 137-101 Wizards de Washington

Thunder de Oklahoma City 129-92 Raptors de Toronto

Hornets de Charlotte 101-125 Knicks de Nueva York

Bulls de Chicago 139-124 Spurs de San Antonio

Suns de Phoenix 124-126 Pelicans de Nueva Orleans

Kings de Sacramento 110-115 Memphis Griezzlies

Rockets de Houston 93-99 Warriors de Golden State

