Cavaliers se impone a Bucks y se aferra a la cima

Los Cavaliers de Cleveland lograron su decimocuarto triunfo seguido en la pista de Bucks de Milwaukee, con marcador de 100-112.

Los Cavaliers están a un solo triunfo de igualar su récord de 15 victorias seguidas, que establecieron esta misma temporada, entre octubre y noviembre de 2024. El martes reciben a Brooklyn Nets en el Rocket Arena.

Fue un golpe de autoridad de los líderes indiscutibles del Este, también del mejor equipo de la NBA, dirigidos por Max Strus con 17 puntos y 9 rebotes y por Donovan Mitchell, que anotó 15.

Giannis Antetokounmpo anotó 30 puntos y atrapó nueve rebotes, mientras que Damian Lillard anotó 22, pero el banquillo de los Bucks solo aportó 21.

Otros resultados

Pelicans 104-107 Grizzlies

Blazers 112-119 Pistons

Timberwolves 141-124 Spurs

Clippers 110-109 Kings

76ers 126-122 Jazz

Noticia al Día/ EFE