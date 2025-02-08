Cavaliers sigue su ritmo arrollador tras vencer a Wizards

Los Cavaliers de Cleveland alcanzaron este viernes su victoria 41 de temporada tras superar a los Wizards de Washington 124-114 en un enfrentamiento que se desarrolló en el Capital One Arena de Washington.

Pese a la destacada actuación de Jordan Poole, quien anotó 45 puntos para los Wizards, el quinteto capitalino no le alcanzó para vencer a los líderes de la Conferencia Este.

Para los Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell anotó 33 puntos, mientras que Evan Mobley 27 y Darius Garland 23 aportaron para la causa de los visitantes.

