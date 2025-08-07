Jueves 07 de agosto de 2025
Al Dia

Celebración anticipada termina en accidente en el Campeonato Iraquí de Ciclismo

El incidente fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales

Por Daniel García

Celebración anticipada termina en accidente en el Campeonato Iraquí de Ciclismo
Un insólito desenlace marcó la última etapa del Campeonato Iraquí de Clubes de Ciclismo, celebrada en la ciudad de Erbil, cuando el ciclista Ihab Abdel Khader, del Club Al-Nidhal, perdió el control de su bicicleta a pocos metros de la meta tras celebrar de manera anticipada, provocando una cadena de choques que alteró por completo el resultado de la prueba júnior.

Khader lideraba el sprint final con ventaja clara sobre sus rivales, pero al levantar los brazos en señal de victoria soltó el manubrio, perdió el equilibrio y cayó estrepitosamente sobre el pavimento. El ciclista que venía detrás no logró esquivarlo y terminó volando por los aires, mientras otros competidores improvisaban maniobras para evitar el impacto2.

El incidente fue captado en video y se viralizó rápidamente en redes sociales. Según informó la Federación Central de Ciclismo de Irak, Khader fue sancionado por violar el reglamento que exige mantener las manos en el manubrio en los tramos finales. La penalización lo relegó al último lugar de la clasificación general.

A pesar del accidente, los dos corredores involucrados sufrieron lesiones leves y recibieron atención médica inmediata. El Club Al-Saniya fue declarado ganador de la categoría júnior, seguido por Al-Nidhal y Erbil Club.

El presidente de la Federación, Ali Hamid, destacó que la medida busca preservar la seguridad de los atletas y reforzar la disciplina en competencias oficiales..

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

