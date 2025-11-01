Sábado 01 de noviembre de 2025
Deportes

Celtics acabó con el invicto de Sixers

El novato español Hugo González tuvo una destacada actuación en su primer partido de , aportando cinco puntos, cinco rebotes, par de asistencias y dos robos en 14 minutos.

Por Daniel García

Celtics acabó con el invicto de Sixers
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Los Celtics de Boston acabaron este viernes con el invicto de los Sixers de Filadelfia al doblegarles 109-108 a domicilio con más protagonismo del español Hugo González, quien aportó cinco puntos, cinco rebotes, dos asistencias y dos robos.

Tras estrenarse ante el público del TD Garden, el novato Hugo González, elegido con el 28 absoluto en el último draft, estuvo 14 minutos en pista en Philadelphia, en el primer partido de la Copa NBA de la nueva temporada.

El madrileño, de 19 años, conectó dos de sus cinco tiros de campo, anotó un triple, y también consiguió tres rebotes ofensivos para el equipo de Joe Mazzulla.

Los Celtics llevan tres victorias consecutivas, tras arrancar con dos derrotas, una campaña en la que no podrán contar con Jayson Tatum, baja por su lesión en el tendón de Aquiles.

Jaylen Brown fue el máximo anotador de Boston con 32 puntos, apoyado por los 19 de Anfernee Simons saliendo del banquillo.

Los Celtics llegaron a tener 24 puntos de ventaja en el segundo cuarto, pero acabaron sufriendo ante la remontada de Philadelphia.

Los 76ers cayeron por primera vez este curso tras comenzar con cuatro victorias. No les bastó con los 26 puntos y catorce asistencias de Tyrese Maxey ni con los veinte puntos de Joel Embiid.

EFE

Lee también: Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Celtics acabó con el invicto de Sixers

Vamos pal´ cine Centro: Nos invita el recuerdo

Vamos pal´ cine Centro: Nos invita el recuerdo

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Chocaron dos aviones en el aeropuerto de LaGuardia en Nueva York por escasez de controladores aéreos

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Periodista Daniel Sandoval enfrenta delicada lesión de rodilla

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

Esto traen los astros para este sábado 1 de noviembre

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Heidi Klum mostró su tan esperado disfraz de Halloween y asustó

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Duelo entre Águilas y Caribes fue pospuesto por lluvia

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Los Dodgers forzaron al séptimo juego de la Serie Mundial tras vencer a los Azulejos

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra

Río de Janeiro: Vecinos se manifiestan contra "masacre" policial

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

Drones ucranianos causan daños en infraestructuras energéticas rusas

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

¡Igualito! Disfrazan a niño de Donald Trump en pleno Halloween

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

La CPI confirma la detención de Rodrigo Duterte

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Condenan a 15 años de prisión al chofer que arrolló a atleta con Síndrome de Down en la Av. Fuerzas Armadas en 2023

Condenan a 15 años de prisión al chofer que arrolló a atleta con Síndrome de Down en la Av. Fuerzas Armadas en 2023

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Coronadas las Reinas Infantiles de la Feria de La Chinita

Identifican a 109 de los fallecidos en operación de Río; 78 de ellos tienen delitos graves

Identifican a 109 de los fallecidos en operación de Río; 78 de ellos tienen delitos graves

Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas

Unos 283 migrantes repatriados llegaron a Maiquetía desde Texas

Con más de mil 500 niños y un espectáculo de drones se homenajeará al Parroquiano Astolfo Romero en el Día del Gaitero

Con más de mil 500 niños y un espectáculo de drones se homenajeará al Parroquiano Astolfo Romero en el Día del Gaitero

Noticias Relacionadas

Al Dia

Águilas disputará doble juego ante Caribes en Maracaibo

El cuadro rapaz vuelve al terreno para afrontar doble cartelera ante el elenco de Caribes, equipo que domina 2-0 la serie particular
Deportes

Tigres llega a la decena de victorias tras doblegar a Tiburones en Macuto

Gorkys Hernández fue clave con dos sencillos que remolcaron tres carreras, mientras Lorenzo Cedrola aportó con un elevado de sacrificio.
Deportes

Bravos vuelve a dejar en el terreno al Magallanes y extiende su racha ganadora

El conjunto insular elevó a cuatro sus victorias consecutivas tras barrer a Tiburones y Magallanes en su territorio
Deportes

Yonathan Daza selló la victoria de Leones que dejó en el terreno a Cardenales

El jardinero central tuvo una noche perfecta con el bate y cortó la racha ganadora de los visitantes. A pesar de perder una ventaja de 5-2, los melenudos lograron imponerse en casa.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025