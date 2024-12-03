Celtics derrota sin complicaciones al Heat

En la jornada del lunes 2 de diciembre de la NBA, Celtics de Boston se hizo con la victoria 108-89 sobre Heat de Miami en el TD Garden sin mayores contratiempos.

Del lado de la oncena de Boston, Jaylen Brown (29 puntos, siete rebotes, cuatro asistencias y cuatro tiros de tres positivos), Payton Pritchard (25 puntos, cinco rebotes, cuatro asistencias y cinco triples encestados) y Derrick White (19 puntos, seis rebotes, ocho asistencias y cinco tiros desde el perímetro hechos) se combinaron con 73 unidades para asegurar el encuentro.

En los dirigidos por Erik Spoelstra, Jaime Jaquez Jr. (19 puntos, diez rebotes y tres asistencias) y Tyler Herro (19 puntos, cinco rebotes y cuatro asistencias) lideraron la producción ofensiva del equipo de Florida.

Tras este resultado, Celtics de Boston (17-4) consolida el segundo escalón de la Conferencia Este. Al contrario, Heat de Miami (9-12) se ubica en la séptima plaza del Este, entrando momentáneamente al play-in.

Resto de la jornada

Pelicans de Nueva Orleans 112-124 Hawks de Atlanta

Lakers de Los Ángeles 80-109 Timberwolves de Minnesota

Nets de Brooklyn 102-128 Bulls de Chicago

