Celtics remontó en casa de los Sixers

Celtics de Boston protagonizó este domingo una gran remontada ante los Sixers de Filadelfia, equipo que venció 118-110 en el Wells Fargo Center

Con un robusto 90-64 a falta de solo 2.56 en el tercer cuarto, parecía que los Sixers (19-29) tenían el encuentro totalmente bajo control. Pero los Celtics (35-15) orquestaron una furiosa reacción con un brutal parcial de 20-54 de ahí al final del encuentro para sellar una gran remontada.

Jayson Tatum metió 25 de sus 35 puntos en la segunda mitad y además sumó siete rebotes y 11 asistencias. Jaylen Brown aportó 21 puntos, diez rebotes y seis asistencias en los vigentes campeones de la NBA.

En los Sixers, todavía sin Joel Embiid y Paul George, Tyrese Maxey firmó su decimocuarto partido seguido con 28 puntos o más al terminar frente a Boston con 34 puntos y seis asistencias.

Noticia al Día / EFE

