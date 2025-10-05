Domingo 05 de octubre de 2025
Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional

Jackson Chourio destacó con una jornada perfecta de 3-3

Por Daniel García

Cerveceros pegó primero ante Cachorros en Serie Divisional
Foto: Agencias
Los Cerveceros de Milwaukee iniciaron con fuerza su camino en la Serie Divisional de la Liga Nacional al imponerse con autoridad 9-3 sobre los Cachorros de Chicago en el primer juego disputado en el American Family Field.

Tras un inicio prometedor de los Cachorros, que se adelantaron 1-0 en la segunda entrada, Milwaukee respondió de inmediato y tomó el control del encuentro. Un elevado de sacrificio de Andrew Vaughn en el tercer episodio permitió a Jackson Chourio anotar la carrera que puso a los locales 2-1 arriba.

La ofensiva de los Cerveceros explotó en la quinta entrada con tres carreras más, y remató en el sexto inning con un contundente rally de cuatro anotaciones que dejó el marcador 9-2, prácticamente sellando la victoria. Chicago logró descontar una carrera en la séptima, pero no fue suficiente para revertir el dominio local.

El lanzador Quinn Priester se acreditó la victoria, mientras que Colin Rea cargó con la derrota por los Cachorros.

Con este resultado, Milwaukee toma ventaja de 1-0 en la serie al mejor de cinco juegos, y se perfila como un serio contendiente para avanzar a la Serie de Campeonato.

