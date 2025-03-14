Miércoles 24 de septiembre de 2025
Deportes

Charles Leclerc dominó las pruebas libres del Gran Premio de Australia

El piloto de Ferrari marcó 1.16.439 con el neumático blando, .124 milésimas más rápido que Oscar Piastri

Por Christian Coronel

Charles Leclerc dominó las pruebas libres del Gran Premio de Australia
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo del viernes (de Australia, jueves por la noche de México) durante la práctica libre dos para el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada de F1.

El piloto de Ferrari marcó 1.16.439 con el neumático blando, .124 milésimas más rápido que Oscar Piastri, héroe local, quien posicionó su McLaren segundo, apenas más rápido que Lando Norris, su compañero de equipo.

Lewis Hamilton, quien ya ‘debutó’ –en prácticas, así que no es oficial- con Ferrari, quedó quinto a cuatro milésimas de Charles Leclerc.

El circuito semiurbano de Albert Park en Melbourne recibe la primera fecha de 24 que tendrá el calendario 2025 de la máxima categoría del automovilismo.

Los tiempos en los ensayos, tanto en vuelta rápida como en ritmo de carrera, indican que será una batalla entre los Ferrari y los McLaren tanto por la pole como por el triunfo en el Gran Premio.

Max Verstappen con el Red Bull finalizó séptimo a 6 milésimas del crono de Leclerc. El campeón del mundo nunca estuvo cómodo y su ritmo de carrera, si bien fue decente, no parece lo suficientemente fuerte como para seguir la estela de los más rápidos. Pero la lluvia podría convertirse en su gran aliada si es que los pronósticos se hacen válidos. Liam Lawson, piloto que sustituye a Checo Pérez en la organización, cerró 17º el día.

Hubo sorpresas en Albert Park. Yuki Tsunoda colocó su RB en cuarta posición y su compañero de equipo novato, Isack Hadjar, fue sexto. Nadie los esperaba tan arriba. También fue una sorpresa Nico Hulkenberg, quien posicionó al Kick Sauber en la inesperada octava plaza, adelante de Lance Stroll y el Mercedes de George Russell, quien cerró el top 10 –eso también fue una sorpresa, aunque no positiva para la marca alemana-.

Los Williams hicieron levantar las cejas de sus rivales en más de una ocasión. Parece que el auto es realmente rápido y en algunos momentos Carlos Sainz encabezó la lista del clasificador. Al final quedaron 11º Sainz y 12º Alex Albon.

La clasificación para el Gran Premio de Australia será a las 23 horas, tiempo del centro de México, del viernes 14, 1 de la mañana del este de los Estados Unidos, ya en sábado 15; el Gran Premio a las 22 horas de México, el sábado, y medianoche del este de los EE. UU., ya en domingo.

Lee también: Telasco Segovia fue titular en la clasificación de Inter Miami

Noticia al Dia

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Dos fallecidos y dos heridos tras accidente aéreo en el Aeropuerto de Maiquetía

Dos fallecidos y dos heridos tras accidente aéreo en el Aeropuerto de Maiquetía

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

Detenido por violencia doméstica y robo a su pareja en San Francisco

"La Oratoria, el poder de la palabra", un libro que brinda las herramientas para ser el mejor

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Presidente Javier Milei exigió en la ONU la liberación del gendarme argentino detenido en Venezuela

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

Saime anuncia jornada de renovación de cédulas sin cita

Saime anuncia jornada de renovación de cédulas sin cita

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Concurso de televisión vertical: Miniserie venezolana logra top 5

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Ryan Routh culpable de tratar de matar a Trump intentó apuñalarse con un bolígrafo tras veredicto

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Hallan a hombre muerto en la urbanización Raúl Leoni de Maracaibo

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

Barcelona garantiza la seguridad del Spotify Camp Nou y espera autorización para su pronta reapertura

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

El emotivo regreso de Jimmy Kimmel a la televisión

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos B King y Regio Clown y no La Familia Michoacana

La Unión Tepito estaría detrás de asesinato de músicos colombianos B King y Regio Clown y no La Familia Michoacana

Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

Francisco Álvarez comandó remontada de los Mets con su décimo jonrón

¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

¡Terrible! David Fry recibió un peligroso pelotazo de 99 millas en su rostro

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Maracaibo acogerá el 10º Encuentro de Misericordia con la familia de María Esperanza y testimonios de fe

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con

Muere una ‘influencer’ que vivió 11 de sus 14 años con "un cáncer implacable"

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

Hallan sin vida al músico venezolano Tayron Paredes en Cocotitlán, México

"El Colosal", Ricardo Cepeda grabó el tema "Bajo la Oración de Piedra" con el que rinde homenaje a la Chinita

Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

Voraz incendio consumió una vivienda e hirió a tres niños en Caja Seca

Noticias Relacionadas

Sucesos

Dos fallecidos y dos heridos tras accidente aéreo en el Aeropuerto de Maiquetía

La avioneta Learjet 55 se habría descontrolado debido a la fuerte ventolera y cayó abruptamente
Deportes

Ronald Acuña Jr. llega a los 20 jonrones en triunfo de Bravos ante Nacionales

El criollo abrió el marcador de los Bravos

Al Dia

Jessire Rivas: talento venezolano que brilla en el patinaje de velocidad internacional

Con apenas 13 años, la barinesa es promesa del patinaje de velocidad, triunfando en territorio europeo
Deportes

Alfredo Pedrique recibe el premio John Vukovich por su destacada labor como mánager en Doble A

El estratega venezolano es referencia dentro de la formación de prospectos en los Filis de Filadelfia

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025