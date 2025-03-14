Charles Leclerc dominó las pruebas libres del Gran Premio de Australia

Charles Leclerc se quedó con el mejor tiempo del viernes (de Australia, jueves por la noche de México) durante la práctica libre dos para el Gran Premio de Australia, primera fecha de la temporada de F1.

El piloto de Ferrari marcó 1.16.439 con el neumático blando, .124 milésimas más rápido que Oscar Piastri, héroe local, quien posicionó su McLaren segundo, apenas más rápido que Lando Norris, su compañero de equipo.

Lewis Hamilton, quien ya ‘debutó’ –en prácticas, así que no es oficial- con Ferrari, quedó quinto a cuatro milésimas de Charles Leclerc.

El circuito semiurbano de Albert Park en Melbourne recibe la primera fecha de 24 que tendrá el calendario 2025 de la máxima categoría del automovilismo.

Los tiempos en los ensayos, tanto en vuelta rápida como en ritmo de carrera, indican que será una batalla entre los Ferrari y los McLaren tanto por la pole como por el triunfo en el Gran Premio.

Max Verstappen con el Red Bull finalizó séptimo a 6 milésimas del crono de Leclerc. El campeón del mundo nunca estuvo cómodo y su ritmo de carrera, si bien fue decente, no parece lo suficientemente fuerte como para seguir la estela de los más rápidos. Pero la lluvia podría convertirse en su gran aliada si es que los pronósticos se hacen válidos. Liam Lawson, piloto que sustituye a Checo Pérez en la organización, cerró 17º el día.

Hubo sorpresas en Albert Park. Yuki Tsunoda colocó su RB en cuarta posición y su compañero de equipo novato, Isack Hadjar, fue sexto. Nadie los esperaba tan arriba. También fue una sorpresa Nico Hulkenberg, quien posicionó al Kick Sauber en la inesperada octava plaza, adelante de Lance Stroll y el Mercedes de George Russell, quien cerró el top 10 –eso también fue una sorpresa, aunque no positiva para la marca alemana-.

Los Williams hicieron levantar las cejas de sus rivales en más de una ocasión. Parece que el auto es realmente rápido y en algunos momentos Carlos Sainz encabezó la lista del clasificador. Al final quedaron 11º Sainz y 12º Alex Albon.

La clasificación para el Gran Premio de Australia será a las 23 horas, tiempo del centro de México, del viernes 14, 1 de la mañana del este de los Estados Unidos, ya en sábado 15; el Gran Premio a las 22 horas de México, el sábado, y medianoche del este de los EE. UU., ya en domingo.

