Charros de Jalisco y Leones del Escogido se enfrentarán por el título de Serie del Caribe

Charros de Jalisco y Leones del Escogido se medirán este viernes por la corona de la Serie del Caribe 2025 que se lleva a cabo en Mexicali. El duelo entre mexicanos y dominicanos será a las 11.00 pm, hora venezolana.

Charros llegó a la instancia decisiva tras vencer a sus rivales, siendo el único equipo invicto en el torneo. Los locales conservan un registro inmaculado de 5-0, mientras que Escogido llegó con balance de 3-2, alcanzando el segundo cupo de la final.

Previamente, ambas novenas se enfrentaron el pasado 2 de febrero, teniendo como ganadores a los locales con pizarra 2-0 ante los quisqueyanos.

