Chelsea doblegó a Los Angeles FC en el Mundial de Clubes: David Martínez tuvo minutos

Chelsea venció 2-0 a Los Angeles FC este lunes 16 de junio en el Mercedes-Benz Stadium por la primera fecha del grupo D del Mundial de Clubes.

Los goles fueron obra de Pedro Neto al 34′ y Enzo Fernández al 79′. Por su parte, el venezolano David Martínez entró al minuto 38′ por una complicación de Nathan Ordaz.

Neto convirtió el primer gol después de una gran jugada dentro del área y definir de zurda. Asimismo, Enzo Fernández aprovechó un centro de Delap por la parte derecha para sentenciar el partido.

El conjunto de Enzo Maresca deberá enfrentar a Flamengo en la próxima jornada, mientras que Los Angeles hará lo propio ante ES Tunis.

Off to a great start. 🙌 pic.twitter.com/l4t0MhLMle — Chelsea FC (@ChelseaFC) June 16, 2025

