Chelsea donará parte de sus ganancias del Mundial de Clubes a la familia de Diogo Jota

Según el diario británico The Athletic, Chelsea donará parte de los beneficios que obtuvo en el Mundial de Clubes a las familias de Diogo Jota y su hermano André Silva, que también perdió la vida en aquella fatídica carretera de Zamora.

El club londinense ingresó alrededor de 100 millones de euros tras levantar el título en Estados Unidos y ha decidido compartir los beneficios con el entorno del portugués y su hermano André Silva.

Cabe destacar que tres días después del accidente que terminó con la vida de Diogo Jota y su hermano André Silva, el diario portugués Record dio la noticia de que el Liverpool le va a pagar a la familia los dos años restantes del contrato que les unía con el futbolista.

El viernes a las 21:00 hora peninsular, el Liverpool inaugurará la nueva temporada en la Premier League ante el Bournemouth y lo hará en Anfield. Será el primer partido oficial que el equipo juegue ante su afición sin el portugués en la plantilla, por lo que se esperan varios homenajes.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Chelsea's players have decided to give an equal portion of their $15.5M Club World Cup bonus to the family of Diogo Jota and Andre Silva. ❤️



Works out at around $500,000. What a beautiful gesture. 👏



(Source: @AdamCrafton_) pic.twitter.com/V17bKwgbPl — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) August 14, 2025

