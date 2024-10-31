Chelsea no pudo ante Newcastle y cayó eliminado en la Carabao Cup

Newcastle derrotó 2-0 a Chelsea este domingo 30 de octubre en el St. James Park por los octavos de final de la Carabao Cup (Copa de la Liga).

Los goles fueron obra de Isak y Disasi (en contra) en el primer fracaso de los ‘blues’ en la temporada 2014-25.

De esta manera, las ‘urracas’ se enfrentarán a Brentford en los cuartos de final de la Copa de la Liga.

A su vez, los otros choques de esta fase serán Arsenal vs. Crystal Palace, Manchester United vs. Tottenham y Liverpool vs. Southampton.

Lee también: Bravos de Margarita repitió la dosis en casa ante Tigres de Aragua

INTO THE QUARTER-FINAL OF THE CARABAO CUP! 🤩 pic.twitter.com/V8COtz0ieY — Newcastle United FC (@NUFC) October 30, 2024

Noticia al Dia