Domingo 17 de agosto de 2025
Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

El actual campeón del Mundial de Clubes deja escapar sus primeros puntos en casa

Por Christian Coronel

Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League
Chelsea igualó 0-0 ante Crystal Palace este domingo 17 de agosto en Stamford Bridge por la primera jornada de la Premier League.

Los ‘blues’ intentaron abrir el marcador (sobre todo en la primera parte), pero se encontraron con una fuerte defensa de los visitantes.

El conjunto de Enzo Maresca (actual campeón del Mundial de Clubes) deja escapar sus primeros puntos en casa, mientras que el Crystal Palace refuerza su reputación como equipo sólido tras haberse proclamado campeón de la Community Shield ante el Liverpool.

Chelsea deberá visitar a West Ham en la próxima jornada, mientras que Crystal Palace hará lo propio de local ante Nottingham Forest.

Detenida en Zulia por hacerse pasar por funcionaria del SAREN: MP la imputará por varios delitos

La detenida solicitaba grandes sumas de dinero a cambio de agilizar trámites
Deportes

Eugenio Suárez despachó su vuelacercas 38 de la campaña

Significó el segundo estacazo desde que fue adquirido por este equipo
Deportes

José Altuve conectó su cuadrangular 251 de por vida e igualó a Antonio Armas

Fue su jonrón 22 de la temporada

Deportes

Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Inter Miami subió al cuarto lugar del Oeste con 45 puntos y todavía le quedan diez partidos por jugar

