Chelsea no pudo con Crystal Palace en su estreno por Premier League

Chelsea igualó 0-0 ante Crystal Palace este domingo 17 de agosto en Stamford Bridge por la primera jornada de la Premier League.

Los ‘blues’ intentaron abrir el marcador (sobre todo en la primera parte), pero se encontraron con una fuerte defensa de los visitantes.

El conjunto de Enzo Maresca (actual campeón del Mundial de Clubes) deja escapar sus primeros puntos en casa, mientras que el Crystal Palace refuerza su reputación como equipo sólido tras haberse proclamado campeón de la Community Shield ante el Liverpool.

Chelsea deberá visitar a West Ham en la próxima jornada, mientras que Crystal Palace hará lo propio de local ante Nottingham Forest.

