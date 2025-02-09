Viernes 22 de agosto de 2025
Deportes

Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia se enfrentan en el Super Bowl LIX

El gran evento de la NFL se disputa este 9 de febrero

Por Daniel García

Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia se enfrentan en el Super Bowl LIX
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Treinta y dos equipos comenzaron la temporada, pero solo quedan dos, Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, quienes se enfrentarán en el Caesars Superdome este domingo 9 de febrero.

El duelo es una reedición del Super Bowl LVII, en el que los Chiefs lograron una emocionante victoria de 38-35. Kansas City siguió con una victoria sobre los 49ers de San Francisco el año pasado, lo que significa que tiene la oportunidad de hacer algo que ningún equipo de la NFL ha logrado: coronarse tricampeón.

Sin embargo, los Chiefs tendrán que superar a unos Eagles que aplastaron a los Commanders de Washington en el juego de campeonato de la NFC y que, con Saquon Barkley, tiene uno de los mejores corredores de todos los tiempos.

El Super Bowl LIX se jugará en el Caesars Superdome, hogar de los Saints de Nueva Orleans.

Desde que se inauguró en 1975, el Superdome ha albergado siete Super Bowls, el más reciente la victoria de los Ravens de Baltimore por 34-31 sobre los 49ers de San Francisco en 2013. Los Eagles han jugado un Super Bowl en el estadio, perdiendo 27-10 ante los Raiders de Oakland en 1981.

El estadio con capacidad para 76.468 personas, también tiene una historia legendaria fuera del fútbol americano, habiendo albergado desde victorias icónicas de Muhammad Ali hasta un discurso del papa Juan Pablo II y, tristemente, evacuados afectados por el huracán Katrina.

Como cabeza de serie número 1 de la AFC, los Chiefs consiguieron un descanso en la primera ronda de los playoffs antes de derrotar a los Texans de Houston en una victoria de 23-14 en la ronda divisional.

Más adelante necesitaron algo de magia de Patrick Mahomes y una llamada controvertida de los árbitros para superar a los Bills de Buffalo, que disfrutaron de una campaña impresionante y siguen siendo el único equipo en vencer a un Kansas City en plena forma esta campaña, habiéndolo hecho durante la temporada regular en noviembre.

A pesar de tener que jugar un partido más que los Chiefs, los Eagles han disfrutado de un camino ligeramente más relajado hacia el Super Bowl, venciendo cómodamente a los Packers de Green Bay en la ronda de comodines antes de superar a los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional.

Filadelfia siguió con una gran victoria de 55-23 sobre los Commanders, con Barkley y el mariscal de campo Jalen Hurts anotando cada uno tres touchdowns por tierra y este último agregando un pase de touchdown.

Noticia al Día / CNN

Lee también: Ricardo Valiño dejó de ser seleccionador de la Vinotinto juvenil

Temas:

¿Cuál es el principal problema que le pediría atender al nuevo alcalde de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el

Estadio Monumental se transforma en santuario: Miles honrarán a su primer santo José Gregorio Hernández, el "Médico de los Pobres", en un acto histórico

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

La Vinotinto de las alturas se estrena en la AmeriCup frente a Canadá

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Policía de Caquetá se pronuncia respecto al atentado

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Hace 16 años un centellazo recargó de poder divino a la sagrada imagen de Chiquinquirá que está en el arco frontal de la Basílica de Maracaibo

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Andrés Calamaro: Del Bandoneón a leyenda del rock argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Mafalda celebra sus 60 años en el Instituto Cervantes de Shanghái

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Nintendo arrasa en ventas en Japón y el mundo

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

Wilson Contreras conectó su jonrón 170 de por vida y superó a Ramón Hernández

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

El Botafogo de Savarino queda eliminado de la Copa Libertadores y habrá nuevo campeón

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela cayó ante Aruba y se despidió de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Falleció el cantante Xava Drago, vocalista del grupo de rock Coda

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

Jhostynxon García es subido al equipo grande de Medias Rojas de Boston

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

¿Por qué eligieron el color azul para la pastilla de Viagra?: Esto se sabe

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en

Petro aseguró que una invasión de EEUU a Venezuela la convertiría en "otra Siria" y arrastraría a Colombia a otro conflicto

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

La joven que viajó con sus cuatro hijos de la COL a Santa Bárbara no estaba desaparecida, solo estaba huyendo del marido por maltrato

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Jorge Rodríguez anunció la detención del diputado Julio César Torres por narcotráfico

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Familia venezolana causa polémica con revelación de género en zona protegida de Chile

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Ministro Cabello informó sobre la detención de un hombre con tres mil detonadores en Maracaibo

Noticias Relacionadas

Internacionales

Padre del senador Miguel Uribe Turbay ocupará su lugar en disputa presidencial

Según el Centro Democrático, el propio Uribe Londoño pidió el jueves que se le permita "ingresar al proceso de selección del candidato presidencial del partido Centro Democrático en representación de toda la familia de Miguel Uribe Turbay"
Deportes

Trump anunció que el sorteo del Mundial 2026 será en diciembre

El mandatario lo confirmó durante una ceremonia en el Despacho Oval de la Casa Blanca con la Copa Mundial sobre el Escritorio Resolute

Al Dia

Zulia le da la bienvenida al Campeonato Nacional de Boxeo Junior

El campeonato contará con la participación de 350 atletas, femeninos y masculinos, provenientes de todos los estados del país
Deportes

Dejan en libertad a 104 hinchas chilenos detenidos en Argentina

La orden de dejar en libertad a los detenidos fue dictada a última hora de este jueves por la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio 4, de la localidad bonaerense de Avallaneda

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025