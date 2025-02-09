Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia se enfrentan en el Super Bowl LIX

Treinta y dos equipos comenzaron la temporada, pero solo quedan dos, Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, quienes se enfrentarán en el Caesars Superdome este domingo 9 de febrero.

El duelo es una reedición del Super Bowl LVII, en el que los Chiefs lograron una emocionante victoria de 38-35. Kansas City siguió con una victoria sobre los 49ers de San Francisco el año pasado, lo que significa que tiene la oportunidad de hacer algo que ningún equipo de la NFL ha logrado: coronarse tricampeón.

Sin embargo, los Chiefs tendrán que superar a unos Eagles que aplastaron a los Commanders de Washington en el juego de campeonato de la NFC y que, con Saquon Barkley, tiene uno de los mejores corredores de todos los tiempos.

El Super Bowl LIX se jugará en el Caesars Superdome, hogar de los Saints de Nueva Orleans.

Desde que se inauguró en 1975, el Superdome ha albergado siete Super Bowls, el más reciente la victoria de los Ravens de Baltimore por 34-31 sobre los 49ers de San Francisco en 2013. Los Eagles han jugado un Super Bowl en el estadio, perdiendo 27-10 ante los Raiders de Oakland en 1981.

El estadio con capacidad para 76.468 personas, también tiene una historia legendaria fuera del fútbol americano, habiendo albergado desde victorias icónicas de Muhammad Ali hasta un discurso del papa Juan Pablo II y, tristemente, evacuados afectados por el huracán Katrina.

Como cabeza de serie número 1 de la AFC, los Chiefs consiguieron un descanso en la primera ronda de los playoffs antes de derrotar a los Texans de Houston en una victoria de 23-14 en la ronda divisional.

Más adelante necesitaron algo de magia de Patrick Mahomes y una llamada controvertida de los árbitros para superar a los Bills de Buffalo, que disfrutaron de una campaña impresionante y siguen siendo el único equipo en vencer a un Kansas City en plena forma esta campaña, habiéndolo hecho durante la temporada regular en noviembre.

A pesar de tener que jugar un partido más que los Chiefs, los Eagles han disfrutado de un camino ligeramente más relajado hacia el Super Bowl, venciendo cómodamente a los Packers de Green Bay en la ronda de comodines antes de superar a los Rams de Los Ángeles en la ronda divisional.

Filadelfia siguió con una gran victoria de 55-23 sobre los Commanders, con Barkley y el mariscal de campo Jalen Hurts anotando cada uno tres touchdowns por tierra y este último agregando un pase de touchdown.

Noticia al Día / CNN

