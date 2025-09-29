CICPC San Francisco conquista la Copa PDVSA 2025

En un emocionante duelo disputado en las instalaciones del ICLAM, el equipo del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) San Francisco se proclamó campeón del Torneo PDVSA 2025, “Copa Omar Atencio”, tras vencer con marcador de 6-2 al conjunto de Coca Cola.

El lanzador Edgar Arrieta se adjudicó la victoria, mientras que Felipe Montes fue la figura del encuentro, al conectar de 3-3, incluyendo un cuadrangular y tres carreras impulsadas que marcaron el ritmo ofensivo del CICPC.

Con este resultado, CICPC San Francisco reafirma su dominio en el circuito y deja una huella imborrable en esta edición del torneo, mientras Coca Cola se despide con la frente en alto tras una destacada participación que los llevó hasta la final.

Nota de prensa

