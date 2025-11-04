¡Clásico europeo! Real Madrid mide fuerzas con Liverpool en Anfield

Real Madrid enfrentará a Liverpool en un clásico europeo este martes 4 de noviembre en Anfield por la cuarta jornada de la Uefa Champions League.

El conjunto inglés, bajo la dirección de Arne Slot, llega a este encuentro con la necesidad de reivindicarse tras un inicio irregular en la Premier League.

Por su parte, el equipo de Xabi Alonso llega en un muy buen momento liguero (siendo líder) y después de realizarle un emotivo homenaje a Diogo Jota, lo que añadirá un componente emocional a la noche.

‘La Casa Blanca’ intentará repetir la autoridad que mostró en su última visita a Anfield, donde logró una impresionante victoria por 2-5 en la campaña 2022/2023.

Este encuentro, el gran atractivo de la jornada, representa un choque entre dos gigantes europeos que, en conjunto, suman 20 títulos de Champions League.

➖ Liverpool vs. Real Madrid

➖ PSG vs. Bayern Munich



Tuesday in the Champions League is gonna be box office 🎬 pic.twitter.com/ZWCu8rwCJd — B/R Football (@brfootball) November 3, 2025

Noticia al Día