Clayton Kershaw anuncia su retiro del beisbol tras 18 temporadas en Grandes Ligas

El histórico lanzador zurdo de los Dodgers de Los Ángeles, Clayton Kershaw, anunció oficialmente que pondrá fin a su carrera como jugador profesional al concluir la temporada 2025, cerrando así un capítulo dorado en la historia del beisbol de Grandes Ligas.

Con 18 temporadas defendiendo la camiseta de los Dodgers, Kershaw deja un legado imborrable que lo consagra como uno de los mejores pitchers de todos los tiempos. A sus 37 años, el tres veces ganador del Premio Cy Young (2011, 2013, 2014) y MVP de la Liga Nacional en 2014, se despide con una hoja de vida que incluye más de 3,000 ponches, 222 victorias, 10 selecciones al Juego de Estrellas y un título de Serie Mundial en 2020.

Durante esta campaña, Kershaw ha demostrado que su talento sigue intacto, registrando una sólida efectividad de 3.27 en 99 entradas, con 69 ponches y un brillante mes de agosto en el que acumuló cinco victorias sin derrotas y una ERA de 1.88. El pasado 2 de julio, alcanzó el hito de los 3,000 ponches, convirtiéndose en apenas el cuarto zurdo en lograrlo en la historia de la MLB.

En una emotiva declaración, el lanzador expresó su deseo de dedicar más tiempo a su familia: “Necesito estar en casa. Ser entrenador implica el mismo ritmo de viajes, y al menos durante los primeros años, quiero dedicarme a mis hijos”.

Clayton Kershaw no solo se marcha como un ícono de los Dodgers, sino como una figura respetada en todo el beisbol. Su nombre está destinado a ocupar un lugar privilegiado en el Salón de la Fama de Cooperstown, donde será recordado por su dominio, consistencia y liderazgo dentro y fuera del terreno de juego.

