Clayton Kershaw regresa a Dodgers de Los Ángeles

El lanzador zurdo Clayton Kershaw regresa a los Dodgers de Los Ángeles de cara a la temporada 2025 de la MLB, según múltiples informaciones de corresponsales oficiales.

"Clayton Kershaw ya está aquí. Su fichaje aún no es oficial, según una fuente, ya que todavía tiene que someterse a un examen físico. Pero no debería sorprender a nadie”, escribió Fabián Ardaya, de The Athletic.

Kershaw solo pudo concretar siete salidas en 2024, ganando dos y cayendo en igual número de veces. El zurdo regresará luego de quedar en la agencia libre, donde su destino estaba incierto.

Cabe destacar que el zurdo ganó un anillo de Serie Mundial en 2020 y es considerado como uno de los lanzadores más dominantes de los últimos tiempos en las Grandes Ligas.

The Dodgers have agreed to a contract with Clayton Kershaw, per multiple sources. The signing will become official once he has completed his physical pic.twitter.com/YFhKy4u0km — FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) February 11, 2025

