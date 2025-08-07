CLEZ rindió homenaje a atletas regionales por su trayectoria

En sesión solemne realizada este miércoles, el Consejo Legislativo del Estado Zulia (CLEZ) rindió homenaje a un grupo de atletas regionales que han dejado en alto el nombre del estado y del país en competencias regionales, nacionales e internacionales.

Durante el acto, se entregaron condecoraciones y reconocimientos especiales a deportistas que han brillado en disciplinas como tenis de mesa, boxeo, atletismo, fútbol y béisbol.

La atleta de tenis de mesa Aura Prieto recibió la Orden Rafael María Baralt en su Primera Clase, mientras que la boxeadora Stefany Castillo, medallista de oro en la Copa América de Boxeo Juvenil y Élite en Ibagué, Colombia, y el wushista Mauricio Chirinos, subcampeón suramericano en Argentina, fueron distinguidos con la Orden al Mérito Ciudadano en su Primera Clase.

También se reconoció al equipo de la Pequeña Liga de Cacique Mara, campeón de la Serie Latinoamericana de Béisbol en la categoría senior, y al equipo indígena de fútbol, ganador de la tercera edición de los Juegos Nacionales Indígenas. Los atletas Santiago Quintero y Ana Victoria Cera, destacados en el campeonato iberoamericano juvenil de atletismo en Paraguay, recibieron menciones especiales.

La presidenta del CLEZ, Magdely Valbuena, destacó el orgullo que representa para el estado contar con jóvenes que, a través del deporte, proyectan el talento zuliano a nivel internacional. “Estos atletas son ejemplo de disciplina, constancia y amor por la patria. Desde el CLEZ reafirmamos nuestro compromiso con el impulso del deporte como herramienta de transformación social”, expresó.

El evento contó con la presencia de autoridades regionales, personalidades del ámbito deportivo y representantes de organizaciones comunitarias. La oradora de orden fue Aura Prieto, quien agradeció el reconocimiento y reafirmó que “Zulia es cuna de talento deportivo”.

