Martes 16 de septiembre de 2025
Deportes

Clubes recibirán compensación récord de FIFA por cesión de jugadores a la Copa Mundial 2026

355 millones de dólares serán distribuidos para los clubes que ceden a sus jugadores de selección

Por Daniel García

Clubes recibirán compensación récord de FIFA por cesión de jugadores a la Copa Mundial 2026
Foto: Agencias
La FIFA anunció este martes una expansión histórica de su Programa de Ayudas a Clubes por la cesión de jugadores para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. El fondo alcanzará una cifra récord de 355 millones de dólares, lo que representa un aumento cercano al 70 % respecto a la edición anterior.

Por primera vez desde su creación, el programa incluirá también a los clubes que cedan futbolistas para la fase de clasificación, independientemente de si los jugadores participan en la fase final del torneo. Esta medida busca fortalecer la solidaridad global y garantizar una redistribución más justa e inclusiva de los ingresos generados por el evento.

La iniciativa forma parte del memorando renovado entre la FIFA y la Asociación de Clubes Europeos (ECA), firmado en marzo de 2023, y ajusta los principios de distribución para beneficiar a un mayor número de entidades deportivas en todo el mundo.

“La nueva edición del Programa de Ayudas a Clubes para la Copa Mundial de 2026 dará un paso más y reconocerá en términos económicos la inmensa contribución que realizan clubes y jugadores de todo el mundo para que se celebren la fase preliminar y la fase final del torneo”, afirmó Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

“Se repartirán 355 millones de dólares a los clubes, una cantidad récord, por ceder a sus jugadores. De este modo, reforzamos nuestra sólida colaboración con la ECA y clubes de todo el mundo. Todos esperamos asistir el año que viene a una edición histórica e inclusiva de la Copa Mundial de la FIFA”, agregó.

Durante el Mundial de Catar 2022, el programa benefició a 440 clubes de 51 federaciones con un total de 209 millones de dólares. Con la expansión a 48 selecciones y más de 100 partidos, se espera que el número de clubes beneficiados en 2026 aumente significativamente.

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela

Joven venezolano desaparece en el trayecto de Chile a Bolivia: Venía de regreso a Venezuela

