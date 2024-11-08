Coco Gauff eliminó a Aryna Sabalenka y está en el partido decisivo de las WTA Finals

La estadounidense Coco Gauff derrotó 7-6 y 6-3 a la bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, para clasificar a la final de las WTA Finals.
Cabe destacar que es la primera vez en su carrera que Gauff logra llegar a esta instancia de este torneo.
A su vez, Aryna Sabalenka, quien no tuvo su mejor día, llegó de nuevo a la cima del ranking WTA hace pocos días, destronando a Iga Swiatek.
Dicho esto, la norteamericana se tendrá que ver las caras ante la china Zheng Qinwen par a definir a la reina de Riyadh.
Lee también: Mauro Icardi sufrió rotura de ligamento en su rodilla derecha y se perderá el resto de temporada
Noticia al Dia