Coco Gauff eliminó a Aryna Sabalenka y está en el partido decisivo de las WTA Finals

La estadounidense Coco Gauff derrotó 7-6 y 6-3 a la bielorrusa y número uno del mundo, Aryna Sabalenka, para clasificar a la final de las WTA Finals.

Cabe destacar que es la primera vez en su carrera que Gauff logra llegar a esta instancia de este torneo.

A su vez, Aryna Sabalenka, quien no tuvo su mejor día, llegó de nuevo a la cima del ranking WTA hace pocos días, destronando a Iga Swiatek.

Dicho esto, la norteamericana se tendrá que ver las caras ante la china Zheng Qinwen par a definir a la reina de Riyadh.

Through to the FINAL 👏@CocoGauff defeats World No. 1 Sabalenka 7-6, 6-3 to book her spot in the final showdown where she will face Zheng!#WTAFinalsRiyadh pic.twitter.com/nY9E1bW74D — wta (@WTA) November 8, 2024

