Viernes 19 de septiembre de 2025
Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa “Glorias Deportivas del Zulia”

Con la realización del congresillo técnico en el auditorio del Centro Clínico Medisur, quedó oficialmente estructurado el torneo de sóftbol…

Por Daniel García

Con duelo entre CICPC y CPBEZ arranca la Copa "Glorias Deportivas del Zulia"
Con la realización del congresillo técnico en el auditorio del Centro Clínico Medisur, quedó oficialmente estructurado el torneo de sóftbol “Copa Glorias Deportivas del Zulia”, evento que reúne a cuerpos de seguridad en homenaje a figuras emblemáticas del deporte regional.

Durante la jornada se aprobaron los rosters de los equipos participantes y se definió el cronograma de juegos. La inauguración será el sábado 20 de septiembre en el estadio La Chamarreta de Maracaibo, con presentación musical y tres encuentros: a las 9:00 a. m. se enfrentarán CICPC y CPBEZ; luego Policía de Maracaibo ante Policía Nacional Bolivariana; y cerrará la Guardia Nacional Bolivariana contra Polisur. El domingo continuará la fase clasificatoria rumbo a las semifinales del 28 de septiembre.

El torneo rinde homenaje a las Glorias Deportivas del estado Zulia, quienes recibirán una escultura conmemorativa elaborada por el periodista Luis Bravo. Entre los homenajeados destacan Álvaro Pacheco, Orlando Torres, Yoger Medina, Ramón Jones, Pedro León, Zulay Pereira, Edgardo Hernández, Edgar Chourio, Darwin Toncel, Johanna Fuenmayor, Hernán Chacín y el triple campeón mundial de boxeo Betulio González.

También serán reconocidos por su trayectoria y aporte al deporte regional los ingenieros Juan Carlos Zerpa y César González, el licenciado Julio Reyes, el exatleta Ernesto Ortega y el propio Luis Bravo, quienes recibirán el botón de honor al mérito deportivo. El Comisario General Ernesto Ibarra Abello, Secretario de Seguridad y Orden Público del estado, realizará el lanzamiento inicial del torneo.

Luis Urribarrí, miembro del comité organizador, informó que también se entregarán reconocimientos a instituciones públicas y privadas, así como a funcionarios y colaboradores que han apoyado esta iniciativa. El técnico Jesús Chacón aseguró que “todo está listo técnica y organizativamente”, destacando la importancia del arbitraje en el desarrollo del torneo.

La ceremonia protocolar estará a cargo de Ideljota Colina y Rewin Cepeda, y se espera una velada cultural y deportiva que celebre el orgullo zuliano y el espíritu de integración regional.

