Con la misión de sumar: La Vinotinto se mide ante Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

Este jueves, 4 de septiembre la Vinotinto enfrentará un desafío histórico en su camino hacia el Mundial 2026. En el imponente estadio Monumental de Buenos Aires, Venezuela se medirá ante la vigente campeona del mundo, Argentina, en un duelo que marca el último partido oficial de su máximo referente Lionel Messi como local con la albiceleste.

Bajo la conducción de Fernando "Bocha" Batista, la selección nacional llega con la firme misión de sumar un resultado que le permita asegurar el repechaje o mantener vivas sus opciones de clasificación directa, en el tramo decisivo de las eliminatorias sudamericanas.

El encuentro está pautado para las 7:30 pm (hora venezolana), en simultáneo con el resto de los compromisos que sellan la penúltima jornada del calendario clasificatorio.

La transmisión será ofrecida en señal abierta por Venevisión, llevando a los hogares del país toda la emoción de una noche que puede marcar un antes y un después en la historia del fútbol venezolano.

