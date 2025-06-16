Domingo 21 de septiembre de 2025
Deportes

Condenan a los ultras que colgaron un muñeco de Vinicius en un puente

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2023, antes de que se disputara el partido de Copa del Rey entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid en el Santiago Bernabéu

Por Christian Coronel

Los cuatro miembros del grupo ultra Frente Atlético que colgaron un muñeco con la camiseta del delantero brasileño del Real Madrid Vinicius jr. han pactado con las acusaciones condenas que implican multas, inhabilitación y alejamiento tanto del jugador como de los estadios de fútbol, si bien no entrarán en prisión.

Con este pacto entre la Fiscalía, los acusados y las acusaciones -ejercidas por el Real Madrid, LaLiga y la Federación Española de Fútbol- los cuatro ultras han reconocido los hechos, constitutivos de un delito de odio y otro de amenazas y han sido condenados a penas que van desde los 14 meses de cárcel hasta los 22.

Al tratarse de una condena inferior a los dos años de prisión y carecer de antecedentes, sumado al hecho de que los acusados han remitido una carta al tribunal en la que piden disculpas al futbolista, todas las partes han acordado suspender la entrada en prisión, con la condición de que no vuelvan a delinquir en un periodo de cuatro años para el primer acusado y tres para los otros tres.

En la vista de este lunes en la Audiencia de Madrid, uno de los cuatro acusados ha ejercido de portavoz y ha leído ante el tribunal de la sala la carta en la que pidieron públicamente disculpas y mostraron su «total arrepentimiento»: «Pedimos perdón al jugador (…) Lamentamos sinceramente haber colgado el muñeco», llegó a decir uno de los ultras encausados.

El pacto ha sido posible porque Vinicius ha renunciado «expresamente» a una indemnización por estos hechos, según ha destacado la magistrada presidenta del tribunal.

En total, el primer acusado asume hasta 22 meses de pena mientras que los otros tres tendrán una de 14 meses por los mismo hechos, ya que actuaron en calidad de coautores, según la sentencia condenatoria que fue leída a viva voz.

Los hechos ocurrieron el 26 de enero de 2023, antes de que se disputara el partido de fútbol de Copa del Rey en el estadio Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid, cuando los acusados colgaron el mencionado muñeco junto a una pancarta con la leyenda «Madrid odia al Real» cerca de la ciudad deportiva del conjunto blanco.

Lee también: Duelo clave: Thunder y Pacers se enfrentan en el quinto de las finales de la NBA

EFE

Temas:

