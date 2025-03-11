Conmebol impuso una multa de 50.000 dólares a Cerro Porteño tras incidentes racistas contra Palmeiras

Conmebol impuso este domingo una multa de 50.000 dólares al Cerro Porteño y prohibió el acceso al público en los partidos en los que el equipo asunceno participe en la Copa Libertadores Sub-20, que se disputa en Paraguay, después de los actos de racismo denunciados por el Palmeiras brasileño tras un partido el pasado jueves.

Las sanciones se conocieron tras las denuncias del delantero Luighi Hanri sobre los insultos y gestos racistas hacia él y sus compañeros por parte de hinchas que asistieron a un encuentro de la Libertadores Sub-20 en el que el Palmeiras venció por 0-3 a los locales.

El monto de la multa deberá ser abonado en un plazo de 30 días después de notificada la medida.

La decisión contra Cerro Porteño, adoptada por un tribunal de tres miembros, establece igualmente que debe publicar en sus redes sociales una "campaña comunicacional de concientización contra el racismo" durante la presente edición del torneo Sub-20, que deberá ser aprobada previamente por la Gerencia de Comunicaciones del ente rector del fútbol sudamericano.

En concreto, "Cerro Porteño fue sancionado "por la infracción a los artículos 12.2 literal j y 15.2 del Código Disciplinario de la Conmebol", reza la determinación, difundida en la web de la Conmebol.

El artículo "12.2 literal j" está referido, según el Código Disciplinario, a "cualquier otra falta de orden o disciplina que se pudiera cometer en el estadio o en sus inmediaciones antes, durante y a la finalización de un partido".

Mientras que el artículo 15.2 -referido a la discriminación- advierte de las sanciones que puede enfrentar "cualquier Asociación Miembro o club cuyos aficionados insulten o atenten contra la dignidad humana de otra persona o grupo de personas, por cualquier medio, por motivos de color de piel, raza, sexo u orientación sexual, etnia, idioma, credo u origen".

