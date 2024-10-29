Conoce los participantes al festival de cuadrangulares 2024

Para la edición 2024 del Festival del Jonrón que se desarrolla anualmente en el beisbol venezolano, fueron definidos los participantes que dirán presente al evento que se diputará el próximo 2 de diciembre en el estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada.

Para la vigésima segunda edición del duelo organizado por Pepsi, participarán siete venezolanos big leaguers y el cubano Yasiel Puig. José Altuve, Jackson Chourio, Eugenio Suárez, Anthony Santander, Gleyber Torres, Luisangel Acuña, Wilson Contreras, Yasiel Puig y Andrés Chaparro, son los toleteros que de momento se suman a la fiesta del jonrón en la ciudad capital.

En la edición 2023, el destacado grandeliga y dueño de la marca 40/70, Ronald Acuña Jr., se llevó el galardón tras una fuerte batalla con el antillano Yasiel Puig.

