Lunes 22 de septiembre de 2025
Deportes

Conoce los rivales de Savarino, Rondón y Cádiz en el Mundial de Clubes 2025

Durante la tarde de este jueves 5 de diciembre en Miami se llevó a cabo el sorteo del Mundial de…

Durante la tarde de este jueves 5 de diciembre en Miami se llevó a cabo el sorteo del Mundial de Clubes 2025, que se desarrollará en Estados Unidos. Tras la finalización del sorteo, finalmente se conocieron los emparejamientos de los equipos participantes, con los venezolanos Salomón Rondón, Jhonder Cádiz y Jefferson Savarino presentes y con oponentes definidos para sus escuadras.

El Pachuca de México, donde milita Rondón, quedó encuadrado en el Grupo H junto al Real Madrid (España), Al Hilal (Arabia Saudita) y RedBull Salzburgo (Austria).

El conjunto mexicano de León, al que pertenece el delantero Cádiz, comparte el Grupo D con el Chelsea (Inglaterra), Flamengo (Brasil) y Esperanza de Túnez (Túnez).

Por su lado, el Botafogo de Brasil, donde juega el centrocampista zuliano Jefferson Savarino, se encuentra en el complicado Grupo B, donde se medirá ante el París Saint-Germain (Francia), Atlético Madrid (España) y Seattle Sounders (Estados Unidos).

La primera edición del Mundial de Clubes con 32 concursantes tendrá lugar desde el 15 de junio hasta el 13 de julio del próximo año, teniendo como duelo inaugural el Inter de Miami vs Al Ahly en el Hard Rock Stadium de Miami. La final se disputará en el mismo estadio, donde el campeón levantará el aclamado trofeo.

Grupos del Mundial de Clubes 2025

Grupo A: Inter de Miami (EEUU), Palmeiras (Brasil), FC Porto (Portugal) y Al Ahly (Egipto).

Grupo B: París Saint-Germain (Francia), Atlético Madrid (España), Botafogo (Brasil) y Seattle Sounders (EEUU).

Grupo C: Bayer Múnich (Alemania), Auckland City (Nueva Zelanda), Boca Juniors (Argentina) y Benfica (Portugal).

Grupo D: Flamengo (Brasil), Esperanza de Túnez (Túnez), Chelsea (Inglaterra) y León (México).

Grupo E: River Plate (Argentina), Urawa Red Diamond (Japón), Monterrey (México) e Inter de Milán (Italia).

Grupo F: Fluminense (Brasil), Borrusia Dortmund (Alemania), Ulsan Hyundai (Corea del Sur) y Mamelodi Sundowns (Sudáfrica).

Grupo G: Manchester City (Inglaterra), Wydad Casablanca (Marruecos), Al Ain (Emiratos Árabes Unidos) y Juventus (Italia).

Grupo H: Real Madrid (España), Al Hilal (Arabia Saudita), Pachuca (México) y RedBull Salzburgo (Austria).

