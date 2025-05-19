Controversia en el deporte paralímpico: vetan a judoca tras ser cuestionada su discapacidad visual

La judoca azerbaiyana Shahana Hajiyeva, campeona olímpica en los pasados juegos de Tokio 2020, fue excluida para futuras competiciones paralímpicas tras una reevaluación médica que determinó que no cumple con los requisitos visuales en su categoría.

El caso ha generado interrogantes sobre si se trata de un intento de fraude o simplemente un cambio en las reglas. La reciente modificación del sistema de clasificación dejó fuera a varios atletas que antes eran considerados elegibles, lo que ha provocado críticas y dudas en su implementación.

Aunque algunos señalan que Hajiyeva habría fingido su discapacidad, no hay evidencia que sustente las acusaciones. Su exclusión ha generado debate por el riguroso sistema de control en el deporte paralímpico.

