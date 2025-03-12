Copa de la Reina: Barcelona vuelve a derrotar a Real Madrid y pasa a su decimotercera final

Barcelona venció por 3-1 a Real Madrid en el partido de vuelta de semifinales de Copa de la Reina disputado en el Estadio Johan Cruyff y consiguió pasar a su decimotercera final copera.

Por las azulgranas, que ya golearon al conjunto blanco en el encuentro de ida (0-5), marcaron Patri Guijarro (min.24) y Ewa Pajor (min.46 y 68). De Bruun, en el tiempo añadido, anotó el tanto del honor para el Real Madrid.

Barcelona ha ganado 18 de 18 encuentros ante el club madridista, firmando una hegemonía en el clásico del fútbol femenino.

Barcelona win 8-1 against Real Madrid over two legs and are through to the Copa de la Reina final 🤯 pic.twitter.com/OqU4ZDbURb — OneFootball (@OneFootball) March 12, 2025

Noticia al Dia / EFE