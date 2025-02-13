Corinthians de "Brujo" Martínez derrotó al Santos de Soteldo y Rincón

Corinthians derrotó 2-1 a Santos este miércoles 12 de febrero en el Neo Química Arena por el Campeonato Paulista. Los goles fueron obra de Yuri Alberto x2 y Guilherme.

El venezolano José "Brujo" Martínez fue titular en Corinthians y tuve un fuerte cruce con Neymar, mientras que Tomás Rincón también estuvo de entrada en Santos. Por su parte, Yeferson Soteldo fue suplente.

Cabe destacar que desde que regresó Neymar, el Peixe suma dos empates y una derrota en el Paulista. A su vez, está tercero en el Grupo B a falta de tres fechas.

🗣️ "Con todo el respeto a la empresa que patrocina la pelota, creo que necesitan mejorarla un poco más. Ya lo dijo Filipe Luís (DT de Flamengo) el otro día y estoy de acuerdo con él. Creo que esta pelota es realmente mala y necesita mejorarse para el torneo", dijo Neymar en CazéTV.

Neymar y el brujo Martínez empezaron a quererse mucho en un duelo que según algunos hinchas brasileños "estaban esperando". pic.twitter.com/MeWGrqQL8K — 🅰️lex Yánez (@AlexYanezFC) February 13, 2025

