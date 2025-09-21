Cpbez inaugura con nocaut torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas

El equipo del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, (Cpbez) ganó por nocaut de 7 carreras por 0 al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, (Cicpc), en el partido de apertura del torneo de softbol que protagonizan los cuerpos de seguridad de la entidad, en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia, este sábado 20 de septiembre, en el estadio La Chamarreta.

Luego del primer encuentro, en medio de una gran expectativa, se realizó al acto protocolar con presencia de las Glorias Deportivas del estado, destacando entre ellos el eterno triple campeón mundial de boxeo Betulio González y los "olímpicos", Johanna Fuenmayor y Yojer Medina, entre otros.

Fotos: Luis Bravo

Reconocimientos

Seguidamente, se procedió a la entrega de los reconocimientos a las glorias presentes, siendo Betulio el primero en recibir. Le siguió Johanna Fuenmayor, Yojer Medina, Álvaro Pacheco, Zulay Pereira, Edgardo Hernández y Ramón Jones.

También fueron homenajeados Edgar Chourio, Darwin Toncel, Pedro León y Hernán Chacín. Así como también, Franklin García, Juan Díaz, Luis Urribarrí y la Pequeña Liga Judith de Negrette, que inaugura su primer torneo el próximo 27 de septiembre.

Ricardo Barrios, presidente del complejo deportivo La Chamarreta, que cedió las instalaciones para la celebración de este acontecimiento, recibió su reconocimiento.

También fueron distinguidos algunos de los patrocinantes, destacando Empresas Polar, el periodista Julio Reyes del diario Noticia al Día, entre otros.

Douglas Urribarrí, presidente de la fundación Glorias Deportivas de Venezuela, sección Zulia, fue uno de los encargados de entregar el presente a muchos de sus excompañeros de batalla defendiendo los colores del Zulia y de Venezuela. Hobaldo Caldera, vicepresidente, también cumplió con el otorgamiento de las figuras en madera alusivas al evento.

Un homenaje en vida

Luis Urribarrí, presidente del proyecto Deporte Soy Siglo XXI, lideró la logística y organización del evento, que resalta en vida la grandeza de aquellas leyendas que escribieron historia deportiva en el Zulia y Venezuela, muchos de los cuales permanecen hoy en el anonimato.

"Este es un evento para el recuerdo con trascendencia nacional y una vez que concluya, comenzaremos a organizar el siguiente porque hay muchas otras glorias que merecen esta atención y distinción", expuso el dirigente deportivo sureño.

El torneo de softbol homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia es el primero en su tipo y contó además con la colaboración del directivo del complejo La Chamarreta, Ricardo Barrios, Howard Negrette, Georgina de Negrette, entre muchos otros.

Yojer Medina, uno de los más prominentes ex-atletas del estado Zulia presentes en la ceremonia, excampeón nacional e internacional en impulso de bala, elogió a la organización y felicitó a quiénes tuvieron la iniciativa.

"Muy pocas veces vemos eventos como estos impulsados por personas ajenas a la política, que sienten el deporte de verdad y conocen a sus protagonistas activos y retirados. Solo a un dirigente con esas cualidades se le puede ocurrir un evento de esta categoría, que toma en cuenta al auténtico exatleta para homenajearlo en vida. Después que se muera no vale mucho la pena. Felicitaciones a todos", dijo Medina, quien vino exclusivamente del municipio Simón Bolívar, en la Costa Oriental del Lago.

