Viernes 03 de octubre de 2025
Deportes

CPBEZ y CPNB disputarán gran final de sóftbol en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia

El evento, que iniciará a las 9:00 de la mañana, reunirá a autoridades, atletas y comunidad en un emotivo acto de reconocimiento y celebración deportiva.

Por Daniel García

Foto: Cortesía
Este sábado 4 de octubre de 2025, el Complejo Deportivo La Chamarreta será escenario de la gran final del torneo de sóftbol entre los equipos del CPBEZ y la CPNB, en homenaje a las Glorias Deportivas del Zulia. El evento, que iniciará a las 9:00 de la mañana, reunirá a autoridades, atletas y comunidad en un emotivo acto de reconocimiento y celebración deportiva.

Luis Urribarrí, dirigente deportivo y coordinador del torneo, informó que durante la jornada se rendirá homenaje al destacado árbitro Geovanny Gómez, oriundo del municipio San Francisco, quien celebra 40 años de trayectoria ejemplar en el softbol y béisbol. “Geovanny ha representado al Zulia en diversos países, llevando consigo el perfil de un árbitro íntegro y profesional. Su legado merece este reconocimiento público”, expresó Urribarrí.

También será homenajeado el excampeón centroamericano y del Caribe en levantamiento de pesas, Douglas Urribarrí, actual presidente de las Glorias Deportivas del estado. El reconocimiento será entregado por el movimiento Proyecto Deporte Soy y sus compañeros del gremio, como muestra de admiración por su trayectoria y liderazgo.

Durante el acto, el Comisario Mayor Guillermo Parra Pulido, Director de la Redip Occidental y Coordinador del CCP CPNB Zulia, recibirá una placa de reconocimiento y tendrá el honor de realizar el lanzamiento inicial del partido. En esta final estará en disputa una copa de gran tamaño donada por el deportista Marlon Reyes, expresidente de los multicampeones Toros del Zulia.

La ceremonia contará con la presencia del General de División José Salvador Viloria Sosa, Director del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia, así como de los mánagers finalistas: el Inspector Jefe Rafael Sulbarán (CPNB) y el Primer Comisario Leonel Reyes (CPBEZ), quienes también serán reconocidos por su destacada labor técnica y liderazgo.

“El objetivo es vivir una final ejemplar, donde prevalezcan la disciplina, el respeto y el espíritu deportivo. El softbol es una vía de recreación y unión para nuestros funcionarios”, destacó Urribarrí.

Como parte de la programación deportiva, se anunció la conformación del equipo “Estrellas Seguras”, que enfrentará el próximo sábado 11 de octubre al conjunto de las Glorias Deportivas del Zulia, dirigido por Franklin García, presidente de la Asociación de Sóftbol del estado. García adelantó que contará con figuras de alto nivel como Rafito Flores, Ramón Jones y Carlos Álvarez, entre otros.

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

