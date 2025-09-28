Cpbez y PNB disputarán la final del torneo “Glorias Deportivas del Zulia”

El torneo de sóftbol “Glorias Deportivas del Zulia” ya tiene definidos a sus finalistas. Los equipos del Cuerpo de Policía Bolivariana del Estado Zulia (Cpbez) y la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se enfrentarán el sábado 4 de octubre a las 10:00 a.m. para definir al campeón del certamen.

En la fase previa, Cpbez se impuso 8 carreras por 3 ante la PNB. Durante el acto protocolar, el General de División José Salvador Viloria Sosa, director de la Policía Bolivariana del Zulia, realizó el lanzamiento inaugural y recibió un reconocimiento por parte de los organizadores: Glorias Deportivas del Zulia y Proyecto Deporte Soy, Siglo 21.

Tras la derrota, la PNB tuvo que disputar un segundo encuentro frente a la Guardia Nacional Bolivariana, logrando la clasificación al vencerlos 9×3.

Luis Urribarrí, vocero de Glorias Deportivas del Zulia y director del Proyecto Deporte Soy, Siglo 21, destacó que el propósito del evento es de carácter social, utilizando el deporte como herramienta de integración. La gran final se celebrará en el Complejo Deportivo La Chamarreta, en lo que promete ser una jornada llena de deporte y cultura.

Noticia al Día / Nota de prensa