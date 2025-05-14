Crecen rumores del posible fin de Rodrygo como jugador del Real Madrid



La continuidad del atacante brasileño Rodrygo Goes en el Real Madrid está en duda tras su ausencia en el pasado Clásico español, por lo que crecen los rumores sobre su posible salida en el próximo mercado de fichajes.

Fuentes cercanas al club indican que el brasileño no está conforme con su rol en el equipo, y se siente relegado por el protagonismo del mediocampista inglés Jude Bellingham y el francés Kylian Mbappé, quienes son figura de la ofensiva merengue.



De acuerdo a las informaciones compartidas por la prensa deportiva española, Rodrygo habría manifestado su malestar directamente al técnico Carlo Ancelotti, costándole su ausencia en el duelo ante el Barcelona el pasado domingo. Asimismo, el atacante no tiene intención de volver a jugar con el equipo en lo que resta de la temporada.

A pesar de la creciente incertidumbre, Rodrygo ha salido al paso de las especulaciones en sus redes sociales, negando ciertos rumores y asegurando que volverá pronto, sin aclarar si seguirá en la "Casa Blanca".

