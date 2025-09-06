Cristiano acelera hacia los 1.000 goles con doblete en la victoria de Portugal sobre Armenia

La selección de Portugal inició con contundencia su camino hacia el Mundial 2026 al vencer 0-5 a Armenia en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan. El capitán del elenco portugués, Cristiano Ronaldo, fue figura con un doblete que lo acerca al legendario registro de los 1000 goles oficiales: ya suma 942 en su carrera profesional.

El marcador lo abrió João Félix al minuto 9 con un cabezazo tras centro de João Cancelo. Once minutos después, Ronaldo amplió la ventaja con un remate de derecha tras asistencia de Rúben Neves. Cancelo firmó el tercero a la media hora, aprovechando una confusión en el área local.

En el segundo tiempo, apenas iniciado, Cristiano volvió a marcar con un potente disparo desde fuera del área. Fue sustituido en el 56’ por Gonçalo Ramos, quien asistió a Félix para el quinto tanto, definido con un elegante taconazo.

Armenia apenas generó peligro, con dos tiros libres desviados por Eduard Spertsyan y Hovhannes Harutyunyan. El guardameta Diogo Costa mantuvo el arco luso en cero.

Con este triunfo, Portugal lidera el Grupo F, que también integran Hungría e Irlanda. El próximo compromiso será el 9 de septiembre en Budapest, donde los dirigidos por Roberto Martínez buscarán consolidar su favoritismo en la zona.

