Sábado 06 de septiembre de 2025
Al Dia

Cristiano acelera hacia los 1.000 goles con doblete en la victoria de Portugal sobre Armenia

El portugués acumula 942 goles en su carrera por los 1.000 tantos

Por Daniel García

Foto: Agencias
La selección de Portugal inició con contundencia su camino hacia el Mundial 2026 al vencer 0-5 a Armenia en el Estadio Republicano Vazgen Sargsyan. El capitán del elenco portugués, Cristiano Ronaldo, fue figura con un doblete que lo acerca al legendario registro de los 1000 goles oficiales: ya suma 942 en su carrera profesional.

El marcador lo abrió João Félix al minuto 9 con un cabezazo tras centro de João Cancelo. Once minutos después, Ronaldo amplió la ventaja con un remate de derecha tras asistencia de Rúben Neves. Cancelo firmó el tercero a la media hora, aprovechando una confusión en el área local.

En el segundo tiempo, apenas iniciado, Cristiano volvió a marcar con un potente disparo desde fuera del área. Fue sustituido en el 56’ por Gonçalo Ramos, quien asistió a Félix para el quinto tanto, definido con un elegante taconazo.

Armenia apenas generó peligro, con dos tiros libres desviados por Eduard Spertsyan y Hovhannes Harutyunyan. El guardameta Diogo Costa mantuvo el arco luso en cero.

Con este triunfo, Portugal lidera el Grupo F, que también integran Hungría e Irlanda. El próximo compromiso será el 9 de septiembre en Budapest, donde los dirigidos por Roberto Martínez buscarán consolidar su favoritismo en la zona.

Lee también: Luis Suárez fue suspendido con seis partidos por incidente en la final de la Leagues Cup

