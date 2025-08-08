Cristiano Ronaldo anotó hat trick en triunfo de Al-Nassr ante Rio Ave

El Al Nassr de Arabia Saudita se impuso con autoridad este jueves al Río Ave de Portugal, al vencerlo 4-0 en un amistoso disputado en el estadio del Algarve en Portugal.

Cristiano Ronaldo fue la figura del encuentro al firmar un triplete, con goles en los minutos 44, 63 y 68, este último desde el punto penal.

El francés Mohamed Simakan abrió el marcador para el conjunto dirigido por Jorge Jesús, mientras que João Félix, también titular, aportó dos asistencias, incluyendo una para Ronaldo. El atacante portugués además recibió la falta que derivó en el penalti convertido por el astro del Al Nassr para sellar la goleada.

Lee también: Gregory Vargas anuncia su retiro en la selección nacional de baloncesto