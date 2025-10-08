Cristiano Ronaldo habló sobre su futuro

En una noche cargada de reconocimientos y emociones, Cristiano Ronaldo fue homenajeado este martes con el premio ‘Globo Prestigio’ durante la gala de los «Portugal Football Globes», organizada por la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF). El galardón celebra la extraordinaria trayectoria del astro portugués, quien ha dejado una huella imborrable en el fútbol nacional e internacional.

Durante su discurso de aceptación, Ronaldo abordó el tema de su futuro profesional, afirmando que desea continuar jugando “unos años más”, aunque aclaró que “no muchos”, lo que sugiere que el retiro podría estar en el horizonte. “Este trofeo y la longevidad de mi carrera son motivo de gran orgullo”, expresó el delantero del Al Nassr, visiblemente emocionado ante el reconocimiento.

El ‘Globo Prestigio’ se otorga a figuras que han contribuido de manera significativa al desarrollo y proyección del fútbol portugués. En el caso de Ronaldo, su legado incluye cinco Balones de Oro, múltiples títulos europeos con clubes como el Manchester United y el Real Madrid, y una histórica Eurocopa con la selección nacional en 2016.

La gala, celebrada en Lisboa, reunió a destacadas personalidades del deporte, entrenadores, jugadores y dirigentes, en una velada que también sirvió para destacar el impacto de Ronaldo fuera del terreno de juego, como referente global y símbolo de perseverancia.

Con 40 años cumplidos, Cristiano Ronaldo continúa compitiendo al más alto nivel en la liga saudí y mantiene su compromiso con la selección portuguesa. Su declaración sobre el futuro ha generado reacciones en todo el mundo, mientras aficionados y expertos especulan sobre cuándo y cómo se despedirá uno de los más grandes futbolistas de todos los tiempos.

