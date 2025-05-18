Cristiano Ronaldo Jr. anotó doblete para comandar el triunfo de Portugal Sub-15

Cristiano Ronaldo Jr. tuvo una actuación destacada este domingo en la final del Torneo Internacional Vlatko Markovic, celebrado en Croacia, donde lideró a la selección Sub-15 de Portugal con un doblete clave para la victoria.

El joven delantero abrió el marcador en el minuto 13, portando el emblemático dorsal número 7, igual que su padre.

Con determinación, culminó una jugada iniciada por un compañero y, pese a estar inclinado hacia la izquierda dentro del área, sacó un potente disparo directo a la escuadra, imposible para el arquero rival. La celebración no se hizo esperar, y sus compañeros lo rodearon en un emotivo festejo, dejando espacio para que realizara la icónica celebración de Cristiano Ronaldo: el famoso "Siuuu".

El entusiasmo del momento traspasó equipos, pues incluso los jugadores croatas, al marcar el empate, replicaron la celebración, en un gesto que demostró el impacto y admiración por el astro portugués.

Sin embargo, Cristiano Jr. aún tenía más por aportar. En la segunda parte del encuentro, se adelantó en el área pequeña para conectar de cabeza un centro preciso, enviando el balón al fondo de la red y sellando el triunfo 2-1 para Portugal.

Un partido inolvidable que refuerza su creciente presencia en el fútbol europeo a sus 14 años.

Lee también: José Alvarado quedó suspendido por uso de sustancias prohibidas