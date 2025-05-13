Cristiano Ronaldo Jr. debutó en triunfo de Portugal sub-15

Continuando los pasos de su padre, Cristiano Ronaldo Jr, de 14 años, disputó su primer partido con la camiseta de Portugal, en la victoria 4-1 sobre Japón, en el Torneo Internacional Vlatko Markovic desarrollado este martes en horas de la mañana.

El juvenil inició el encuentro en el banquillo y entró en la segunda parte como extremo izquierdo, la misma posición que ocupó Cristiano Ronaldo en el comienzo de su carrera.

Con Cristiano Jr. en el campo durante 26 minutos, el equipo luso aseguró su ventaja, con un triplete de Rafael Cabral y un gol de Henrique Amen.

Ronaldo Jr. volverá a la acción el miércoles 14 de mayo contra Grecia y el viernes 16 ante Inglaterra, en los duelos del Grupo B del torneo juvenil.

Actualmente, el primogénito de "CR7″ juega en las categorías inferiores del Al Nassr, mismo club donde hace vida su padre. Previamente el juvenil militó en las academias del Manchester United y Juventus de Turín.

Su debut con la selección portuguesa marca un paso importante en su desarrollo futbolístico.

