Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Cristiano Ronaldo Jr., hijo mayor del astro portugués Cristiano Ronaldo, ha sido convocado nuevamente por la selección juvenil de Portugal. Este lunes 20 de octubre, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) anunció su inclusión en la lista de 22 jugadores que representarán al país en el Torneo de la Copa de las Federaciones, que se celebrará del 30 de octubre al 4 de noviembre en Antalya, Turquía.

Con apenas 15 años, Cristiano Jr. continúa su prometedora trayectoria en las categorías inferiores lusas. Conocido cariñosamente como ‘Cristianinho’, el joven delantero dejó una grata impresión en mayo pasado durante su debut con la sub-15 en el Torneo Vlatko Markovic, disputado en Croacia. En aquella ocasión, fue protagonista al marcar dos goles en la final, contribuyendo decisivamente al triunfo de Portugal por 3-2 sobre el equipo anfitrión.

Durante ese torneo, Cristianinho, nombre en el que se le conoce, lució el emblemático dorsal número 7, el mismo que ha identificado a su padre a lo largo de su carrera— y se desempeñó como extremo izquierdo, posición en la que también brilló Cristiano Ronaldo en sus inicios.

Actualmente, el joven talento forma parte de la cantera del club saudí Al Nassr, siguiendo los pasos de su padre. Antes de llegar al fútbol árabe, acumuló experiencia en las divisiones juveniles del Manchester United y la Juventus de Turín, consolidando su formación en algunos de los clubes más prestigiosos de Europa.

La nueva convocatoria reafirma el crecimiento de Cristiano Jr. como una figura emergente en el fútbol juvenil internacional, y su evolución sigue generando expectativas tanto en Portugal como en el resto del mundo.